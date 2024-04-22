Парыгин Федосий Иванович
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смерти1775
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Парыгин Иван Савинович
Рождение ребёнка
1748
Сын: Парыгин Стахей Федосеевич
Мать ребёнка: Парыгина Соломия Васильевна
Рождение ребёнка
1751
Мать ребёнка: Парыгина Соломия Васильевна
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Родюшина Елизавета Федосеевна
Мать ребёнка: Парыгина Соломия Васильевна
Рождение ребёнка
1759
Мать ребёнка: Парыгина Соломия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1775