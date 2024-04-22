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Парыгин Федосий Иванович

Место рождения

Парыгинская Едома, Мезенский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1723

Дата смерти

1775

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Парыгин Иван Савинович

Мать: Парыгина Марья Григорьевна

Парыгинская Едома, Мезенский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1748

Сын: Парыгин Стахей Федосеевич

Мать ребёнка: Парыгина Соломия Васильевна

Парыгинская Едома, Мезенский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1751

Сын: Парыгин Михей Федосеевич

Мать ребёнка: Парыгина Соломия Васильевна

Парыгинская Едома, Мезенский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Родюшина Елизавета Федосеевна

Мать ребёнка: Парыгина Соломия Васильевна

Парыгинская Едома, Мезенский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1759

Сын: Парыгин Федот Федосеевич

Мать ребёнка: Парыгина Соломия Васильевна

Парыгинская Едома, Мезенский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парыгина Соломия Васильевна

Смерть
1775
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