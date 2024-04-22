Родюшина (Парыгина) Елизавета Федосеевна
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смерти1819
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Родюшин Михайло Яковлевич
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Родюшина Марина Михайловна
Отец ребёнка: Родюшин Михайло Яковлевич
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Родюшин Михайло Яковлевич
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Родюшина Ефимия Михайловна
Отец ребёнка: Родюшин Михайло Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1819