Родюшина (Парыгина) Елизавета Федосеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родюшина (Парыгина) Елизавета Федосеевна

Место рождения

Парыгинская Едома, Мезенский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1757

Дата смерти

1819

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Парыгин Федосий Иванович

Мать: Парыгина Соломия Васильевна

Парыгинская Едома, Мезенский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1781

Сын: Родюшин Федот Михайлович

Отец ребёнка: Родюшин Михайло Яковлевич

Палуга, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Родюшина Марина Михайловна

Отец ребёнка: Родюшин Михайло Яковлевич

Палуга, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Родюшин Савва Михайлович

Отец ребёнка: Родюшин Михайло Яковлевич

Палуга, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Родюшина Ефимия Михайловна

Отец ребёнка: Родюшин Михайло Яковлевич

Палуга, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родюшин Михайло Яковлевич

Смерть
1819
Палуга, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
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