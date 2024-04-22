Парыгина (Горбачева) Соломия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПарыгина (Горбачева) Соломия Васильевна

Парыгина (Горбачева) Соломия Васильевна

Место рождения

Большая Нисогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1728

Дата смерти

1784

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Горбачев Василий Федорович

Мать: не указана

Большая Нисогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Парыгин Стахей Федосеевич

Отец ребёнка: Парыгин Федосий Иванович

Парыгинская Едома, Мезенский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1751

Сын: Парыгин Михей Федосеевич

Отец ребёнка: Парыгин Федосий Иванович

Парыгинская Едома, Мезенский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Родюшина Елизавета Федосеевна

Отец ребёнка: Парыгин Федосий Иванович

Парыгинская Едома, Мезенский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1759

Сын: Парыгин Федот Федосеевич

Отец ребёнка: Парыгин Федосий Иванович

Парыгинская Едома, Мезенский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парыгин Федосий Иванович

Смерть
1784
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close