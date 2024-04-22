Парыгина (Горбачева) Соломия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1728
Дата смерти1784
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Горбачев Василий Федорович
Рождение ребёнка
1748
Сын: Парыгин Стахей Федосеевич
Отец ребёнка: Парыгин Федосий Иванович
Рождение ребёнка
1751
Отец ребёнка: Парыгин Федосий Иванович
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Родюшина Елизавета Федосеевна
Отец ребёнка: Парыгин Федосий Иванович
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Парыгин Федосий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1784