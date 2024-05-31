деревня Большая Нисогора, деревня Большая Нисогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Большая Нисогора

Лешуконский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Архангельской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Архангельская губерния, Мезенский уезд
555Большенисогорская, д.при р. Мезени.13374348388Почтовая станция.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Архангельская губерния, Мезенский уезд, Юромская волость
273. Большенисогорское, село бывшее государственное, при реке Мезени, дворов 39, жителей 246, церковь православная, почтовая станция, 2 кожевенных заводов

Список населённых мест Архангельской губернии 1905 года

Официальные названияМестные названияРод селенияКакого сельского обществаПоложениеЖилых дворовМужчинЖенщинК какому приходу
Архангельская губерния, Мезенский уезд, Юромская волость
БольшенисогорскоеселоЗаручьевскогопри реке Мезени6[...]180184Большенисогорск.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Лешуконский район
82037Большая Нисогорадеревня64°59'с.ш.45°34'в.д.Q-38-116

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Лешуконский муниципальный район, Лешуконское сельское поселение
11638408111д Большая Нисогорадеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.