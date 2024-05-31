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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
555Большенисогорская, д.при р. Мезени.13374348388Почтовая станция.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
273. Большенисогорское, село бывшее государственное, при реке Мезени, дворов 39, жителей 246, церковь православная, почтовая станция, 2 кожевенных заводов
Список населённых мест Архангельской губернии 1905 года
Официальные названияМестные названияРод селенияКакого сельского обществаПоложениеЖилых дворовМужчинЖенщинК какому приходу
БольшенисогорскоеселоЗаручьевскогопри реке Мезени6[...]180184Большенисогорск.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
82037Большая Нисогорадеревня64°59'с.ш.45°34'в.д.Q-38-116
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
11638408111д Большая Нисогорадеревня