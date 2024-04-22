Парыгина (Меньшикова) Марья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1709
Дата смерти1770
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Рождение ребёнка
1723
Отец ребёнка: Парыгин Иван Савинович
Рождение ребёнка
1724
Отец ребёнка: Парыгин Иван Савинович
Рождение ребёнка
1735
Отец ребёнка: Парыгин Иван Савинович
Рождение ребёнка
1746
Отец ребёнка: Парыгин Иван Савинович
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Базарева Ефимия Ивановна
Отец ребёнка: Парыгин Иван Савинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1770