Парыгина (Меньшикова) Марья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПарыгина (Меньшикова) Марья Григорьевна

Парыгина (Меньшикова) Марья Григорьевна

Место рождения

Юрома, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1709

Дата смерти

1770

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: Меньшиков Григорий Андреевич

Мать: Меньшикова Агрипина Тимофеевна

Юрома, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1723

Сын: Парыгин Федосий Иванович

Отец ребёнка: Парыгин Иван Савинович

Парыгинская Едома, Мезенский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1724

Сын: Парыгин Анфим Иванович

Отец ребёнка: Парыгин Иван Савинович

Парыгинская Едома, Мезенский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1735

Сын: Парыгин Ивойло Иванович

Отец ребёнка: Парыгин Иван Савинович

Парыгинская Едома, Мезенский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1746

Сын: Парыгин Макар Иванович

Отец ребёнка: Парыгин Иван Савинович

Парыгинская Едома, Мезенский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Базарева Ефимия Ивановна

Отец ребёнка: Парыгин Иван Савинович

Парыгинская Едома, Мезенский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парыгин Иван Савинович

Смерть
1770
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close