Зенкова Агафья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.07.1896 ст.
Дочь: Соломония Степановна
Отец ребёнка: Зенков Степан Гаврилович
Российская Федерация, Новосибирск, Чистоозерное
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Российская Федерация, Новосибирск, Чистоозерное
Смерть
Неизвестно