Зенков Степан Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.07.1896 ст.
Дочь: Соломония Степановна
Мать ребёнка: Зенкова Агафья Дмитриевна
Российская Федерация, Новосибирск, Чистоозерное
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Российская Федерация, Новосибирск, Чистоозерное
Смерть
Неизвестно