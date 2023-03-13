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(Матрозова) Ирина
(Матрозова) Ирина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1769
Пол
Женский
Отец
Долматовъ Петръ
1747 г.р.
Мать
Долматова (Богомолова) Анна
1748 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец:
Долматовъ Петръ
Мать:
Долматова Анна
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