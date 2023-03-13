(Матрозова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Матрозова) Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Пол

Женский

Отец

1747 г.р.

Мать

1748 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Долматовъ Петръ

Мать: Долматова Анна

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