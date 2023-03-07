Еремина (Долматова) Матрена
Место рождения
Дата рождения1782
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Долматовъ Петръ
Мать: Долматова Федосья
Бракосочетание
01.02.1797
Муж: Ереминъ Сергей
Рождение ребёнка
02.05.1799
Дочь: Мавра
Отец ребёнка: Ереминъ Сергей
Рождение ребёнка
24.04.1800
Дочь: Мавра
Отец ребёнка: Ереминъ Сергей
Рождение ребёнка
1803
Сын: Ереминъ Федоръ
Отец ребёнка: Ереминъ Сергей
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Ляпкина-Боткова Анна
Отец ребёнка: Ереминъ Сергей
Рождение ребёнка
20.12.1808
Дочь: Еремина Ульяна
Отец ребёнка: Ереминъ Сергей
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Юрина Василиса
Отец ребёнка: Ереминъ Сергей
Рождение ребёнка
20.08.1810
Дочь: Еремина Наталья
Отец ребёнка: Ереминъ Сергей
Рождение ребёнка
16.04.1814
Сын: Ереминъ Иванъ
Отец ребёнка: Ереминъ Сергей