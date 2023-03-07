Еремина (Долматова) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремина (Долматова) Матрена

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1782

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Долматовъ Петръ

Мать: Долматова Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
01.02.1797

Муж: Ереминъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.05.1799

Дочь: Мавра

Отец ребёнка: Ереминъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.04.1800

Дочь: Мавра

Отец ребёнка: Ереминъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Сын: Ереминъ Федоръ

Отец ребёнка: Ереминъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Ляпкина-Боткова Анна

Отец ребёнка: Ереминъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.12.1808

Дочь: Еремина Ульяна

Отец ребёнка: Ереминъ Сергей

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Юрина Василиса

Отец ребёнка: Ереминъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.08.1810

Дочь: Еремина Наталья

Отец ребёнка: Ереминъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.04.1814

Сын: Ереминъ Иванъ

Отец ребёнка: Ереминъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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