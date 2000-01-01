Васенева (Художиткова) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васенева (Художиткова) Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Художитков Евстигней

Мать: Художиткова Пелагея

Рождение ребёнка
1905

Сын: Васенев Вениамин

Отец ребёнка: Васенев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Васенев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Васенев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Васенев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васенев Иван

Смерть
Неизвестно
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