Васенева (Художиткова) Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Художитков Евстигней
Мать: Художиткова Пелагея
Рождение ребёнка
1905
Сын: Васенев Вениамин
Отец ребёнка: Васенев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Васенев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Васенев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Васенев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васенев Иван
Смерть
Неизвестно