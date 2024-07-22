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Сургучев Павел Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сургучев Гавриил Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сургучев Александр Павлович

Мать ребёнка: Сургучева Светлана Романовна

Согом, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лимонова Ирина Павловна

Мать ребёнка: Сургучева Светлана Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сургучева Светлана Романовна

Рождение ребёнка
23.07.1967

Сын: Сургучев Анатолий Павлович

Мать ребёнка: Сургучева Светлана Романовна

Рождение ребёнка
25.08.1972

Дочь: Попова Любовь Павловна

Мать ребёнка: Сургучева Светлана Романовна

Рождение ребёнка
07.03.1975

Дочь: Сургучева Наталья Павловна

Мать ребёнка: Сургучева Светлана Романовна

Рождение ребёнка
1977

Сын: Сургучев Евгений Павлович

Мать ребёнка: Сургучева Светлана Романовна

Согом, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
Неизвестно

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