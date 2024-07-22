Сургучев Павел Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сургучев Гавриил Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сургучев Александр Павлович
Мать ребёнка: Сургучева Светлана Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лимонова Ирина Павловна
Мать ребёнка: Сургучева Светлана Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.07.1967
Сын: Сургучев Анатолий Павлович
Мать ребёнка: Сургучева Светлана Романовна
Рождение ребёнка
25.08.1972
Дочь: Попова Любовь Павловна
Мать ребёнка: Сургучева Светлана Романовна
Рождение ребёнка
07.03.1975
Дочь: Сургучева Наталья Павловна
Мать ребёнка: Сургучева Светлана Романовна
Рождение ребёнка
1977
Сын: Сургучев Евгений Павлович
Мать ребёнка: Сургучева Светлана Романовна
Смерть
Неизвестно