Сургучева (Кунякова) Светлана Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сургучев Александр Павлович
Отец ребёнка: Сургучев Павел Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валерий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лимонова Ирина Павловна
Отец ребёнка: Сургучев Павел Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.07.1967
Сын: Сургучев Анатолий Павлович
Отец ребёнка: Сургучев Павел Гаврилович
Рождение ребёнка
25.08.1972
Дочь: Попова Любовь Павловна
Отец ребёнка: Сургучев Павел Гаврилович
Рождение ребёнка
07.03.1975
Дочь: Сургучева Наталья Павловна
Отец ребёнка: Сургучев Павел Гаврилович
Рождение ребёнка
1977
Сын: Сургучев Евгений Павлович
Отец ребёнка: Сургучев Павел Гаврилович
Смерть
Неизвестно