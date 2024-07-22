Сургучева (Кунякова) Светлана Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сургучева (Кунякова) Светлана Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Кунякова Афанасия Поликарповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сургучев Александр Павлович

Отец ребёнка: Сургучев Павел Гаврилович

Согом, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валерий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лимонова Ирина Павловна

Отец ребёнка: Сургучев Павел Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сургучев Павел Гаврилович

Рождение ребёнка
23.07.1967

Сын: Сургучев Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Сургучев Павел Гаврилович

Рождение ребёнка
25.08.1972

Дочь: Попова Любовь Павловна

Отец ребёнка: Сургучев Павел Гаврилович

Рождение ребёнка
07.03.1975

Дочь: Сургучева Наталья Павловна

Отец ребёнка: Сургучев Павел Гаврилович

Рождение ребёнка
1977

Сын: Сургучев Евгений Павлович

Отец ребёнка: Сургучев Павел Гаврилович

Согом, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
Неизвестно

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