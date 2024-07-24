Сургучев Гавриил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сургучев Гавриил Петрович

Место рождения

д. Нюркой

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Сургучев Пётр Ильич

Мать: Сургучева Феодора Симеоновна

д. Нюркой
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сургучев Максим Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Согом, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сургучев Николай Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сургучев Павел Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Сургучев Гордей Гаврилович

Мать ребёнка: Сургучева Феодора Симеоновна

д. Нюркой
Смерть
Неизвестно

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