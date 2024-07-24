Сургучев Гавриил Петрович
Место рожденияд. Нюркой
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Сургучев Пётр Ильич
д. Нюркой
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сургучев Максим Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Согом, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сургучев Николай Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сургучев Павел Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1926
Сын: Сургучев Гордей Гаврилович
Мать ребёнка: Сургучева Феодора Симеоновна
д. Нюркой
Смерть
Неизвестно