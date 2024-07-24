Сургучев Николай Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сургучев Гавриил Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сургучев Виктор Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тихоненко Фаина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лисичкина Нина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно