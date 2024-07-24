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Сургучев Николай Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сургучев Гавриил Петрович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сургучев Виктор Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Согом, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сургучев Петр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Согом, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тихоненко Фаина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лисичкина Нина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Согом, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
Неизвестно

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