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Поздний Яков Григорьевич

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Место рождения

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

Около 1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892 ст.

Отец: Поздний Григорий Федорович

Мать: Поздняя Мария Савельевна

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
25.01.1912 ст.

Жена: Поздняя Марина Николаевна

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф. 803 оп. 2 д. 2715 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1912-1914 годы. Он первым браком. 19 лет. Она первым браком. 16 лет. По жениху Максим Михайлович Погибельн... Показать все
Рождение ребёнка
10.10.1913 ст.

Сын: Поздний Максим Яковлевич

Мать ребёнка: Поздняя Марина Николаевна

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф. 803 оп. 2 д. 2715 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1912-1914 годы.
Смерть
Неизвестно
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