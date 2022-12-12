Поздний Яков Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892 ст.
Бракосочетание
25.01.1912 ст.
Ф. 803 оп. 2 д. 2715 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1912-1914 годы. Он первым браком. 19 лет. Она первым браком. 16 лет. По жениху Максим Михайлович Погибельн... Показать все
Рождение ребёнка
10.10.1913 ст.
Мать ребёнка: Поздняя Марина Николаевна
Ф. 803 оп. 2 д. 2715 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1912-1914 годы.
Смерть
Неизвестно