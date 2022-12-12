Поздняя (Дудкина) Марина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поздняя (Дудкина) Марина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1892 г.р.

Дети

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1912 ст.

Муж: Поздний Яков Григорьевич

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф. 803 оп. 2 д. 2715 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1912-1914 годы. Он первым браком. 19 лет. Она первым браком. 16 лет. По жениху Максим Михайлович Погибельн... Показать все
Рождение ребёнка
10.10.1913 ст.

Сын: Поздний Максим Яковлевич

Отец ребёнка: Поздний Яков Григорьевич

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф. 803 оп. 2 д. 2715 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1912-1914 годы.
Смерть
Неизвестно
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