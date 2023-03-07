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Молчанова Евфимия Дмитриевна

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Место рождения

Филино, Вологодский район, Вологодская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Молчанова Елизавета Кирилловна

Отец ребёнка: Молчанов Кирилл Иванович

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Молчанов Павел Кириллович

Отец ребёнка: Молчанов Кирилл Иванович

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.01.1890 ст.

Дочь: Молчанова Еликонида Кирилловна

Отец ребёнка: Молчанов Кирилл Иванович

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молчанов Петр Кириллович

Отец ребёнка: Молчанов Кирилл Иванович

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молчанов Кирилл Иванович

Смерть
Неизвестно
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