Молчанова Евфимия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Молчанова Елизавета Кирилловна
Отец ребёнка: Молчанов Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
1884
Сын: Молчанов Павел Кириллович
Отец ребёнка: Молчанов Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
19.01.1890 ст.
Дочь: Молчанова Еликонида Кирилловна
Отец ребёнка: Молчанов Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Молчанов Кирилл Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно