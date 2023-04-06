Молчанов Кирилл Иванович
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Молчанов Иван Ильич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Молчанова Елизавета Кирилловна
Мать ребёнка: Молчанова Евфимия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Молчанов Павел Кириллович
Мать ребёнка: Молчанова Евфимия Дмитриевна
Рождение ребёнка
19.01.1890 ст.
Дочь: Молчанова Еликонида Кирилловна
Мать ребёнка: Молчанова Евфимия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Молчанова Евфимия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно