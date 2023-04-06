Молчанов Кирилл Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМолчанов Кирилл Иванович

Молчанов Кирилл Иванович

avatar

Место рождения

Филино, Вологодский район, Вологодская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Молчанов Иван Ильич

Мать: не указана

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Молчанова Елизавета Кирилловна

Мать ребёнка: Молчанова Евфимия Дмитриевна

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Молчанов Павел Кириллович

Мать ребёнка: Молчанова Евфимия Дмитриевна

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.01.1890 ст.

Дочь: Молчанова Еликонида Кирилловна

Мать ребёнка: Молчанова Евфимия Дмитриевна

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молчанов Петр Кириллович

Мать ребёнка: Молчанова Евфимия Дмитриевна

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молчанова Евфимия Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close