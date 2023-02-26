Гришаненков Василий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гришаненков Яков ст.
Мать: Гришаненкова ?
Рождение ребёнка
14.07.1957
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
д Галиски Смоленская губ
Похороны
Неизвестно
на Галискинском кладбище