Гришаненков Василий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГришаненков Василий Яковлевич

Гришаненков Василий Яковлевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гришаненков Яков ст.

Мать: Гришаненкова ?

Рождение ребёнка
14.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Венидиктова Зинаила Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Венидиктова Зинаила Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Венидиктова Зинаила Ильинична

Смерть
Неизвестно
д Галиски Смоленская губ
Похороны
Неизвестно
на Галискинском кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close