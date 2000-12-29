Венидиктова Зинаила Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1928
Дата смерти29.12.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1957
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
29.12.2000
д Галиски Смоленская губ
Похороны
Неизвестно
на Галискинском кладбище