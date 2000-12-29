Венидиктова Зинаила Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Венидиктова Зинаила Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1928

Дата смерти

29.12.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гришаненков Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гришаненков Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гришаненков Василий Яковлевич

Смерть
29.12.2000
д Галиски Смоленская губ
Похороны
Неизвестно
на Галискинском кладбище
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