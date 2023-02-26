Гришаненкова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гришаненков Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Гришаненков Яков ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гришаненков Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Гришаненков Яков ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гришаненков Яков ст.
Смерть
Неизвестно
г Майкоп Ставроп край
Похороны
Неизвестно
г Майкоп Ставроп край