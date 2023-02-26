Гришаненкова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришаненкова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гришаненков Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Гришаненков Яков ст.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гришаненков Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Гришаненков Яков ст.

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гришаненков Яков ст.

Смерть
Неизвестно
г Майкоп Ставроп край
Похороны
Неизвестно
г Майкоп Ставроп край
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