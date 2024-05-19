Дмитриева (Игнатьева) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева (Игнатьева) Анна Федоровна

Место рождения

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Игнатьев Федор Васильевич

Мать: Игнатьева Марфа Патрикеевна

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
26.09.1875

Муж: Дмитриев Григорий Козмин (Кузьмич)

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1879
Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
30.08.1879

Сын: Дмитриев Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Дмитриев Григорий Козмин (Кузьмич)

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
17.07.1887

Сын: Дмитриев (Димитриев) Лазарь Григорьевич

Отец ребёнка: Дмитриев Григорий Козмин (Кузьмич)

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
26.05.1889

Сын: Дмитрий Георгий (Егор) Григорьевич

Отец ребёнка: Дмитриев Григорий Козмин (Кузьмич)

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
21.12.1892

Сын: Дмитриев Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Дмитриев Григорий Козмин (Кузьмич)

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1910
Кангашнаволок, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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