Дмитриева (Игнатьева) Анна Федоровна
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Бракосочетание
26.09.1875
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1879
Рождение ребёнка
30.08.1879
Сын: Дмитриев Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Дмитриев Григорий Козмин (Кузьмич)
Рождение ребёнка
17.07.1887
Сын: Дмитриев (Димитриев) Лазарь Григорьевич
Отец ребёнка: Дмитриев Григорий Козмин (Кузьмич)
Рождение ребёнка
26.05.1889
Сын: Дмитрий Георгий (Егор) Григорьевич
Отец ребёнка: Дмитриев Григорий Козмин (Кузьмич)
Рождение ребёнка
21.12.1892
Сын: Дмитриев Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Дмитриев Григорий Козмин (Кузьмич)
Место жительства
1910
Кангашнаволок, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно