Игнатьева Марфа Патрикеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти19.01.1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Яковлева (Игнатьева) Васса Федоровна
Отец ребёнка: Игнатьев Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1841
Сын: Игнатьев Григорий Федорович
Отец ребёнка: Игнатьев Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Игнатьева Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Игнатьев Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1847
Сын: Игнатьев Прокопий Федорович
Отец ребёнка: Игнатьев Федор Васильевич
Место жительства
1849
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Дмитриева (Игнатьева) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Игнатьев Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Игнатьев Наталия Федоровна
Отец ребёнка: Игнатьев Федор Васильевич
Смерть
19.01.1874
от старости