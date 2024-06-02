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Игнатьева Марфа Патрикеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

19.01.1874

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатьев Федор Васильевич

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Яковлева (Игнатьева) Васса Федоровна

Отец ребёнка: Игнатьев Федор Васильевич

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1841

Сын: Игнатьев Григорий Федорович

Отец ребёнка: Игнатьев Федор Васильевич

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Игнатьева Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Игнатьев Федор Васильевич

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1847

Сын: Игнатьев Прокопий Федорович

Отец ребёнка: Игнатьев Федор Васильевич

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1849
Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Дмитриева (Игнатьева) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Игнатьев Федор Васильевич

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Игнатьев Наталия Федоровна

Отец ребёнка: Игнатьев Федор Васильевич

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
19.01.1874
Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
от старости

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