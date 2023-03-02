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Зуев Петр Осипович

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Место рождения

д.Дъяково Архангельская волость Кологривский уезд Костромская губерния

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Зуев Осип Демидович

Мать: Дарья Федорова

д.Дъяково Архангельская волость Кологривский уезд Костромская губерния
Военная служба
1871
г.Кологрив Кочтромская губерния
Пехотный полк 2-й роты
Рождение ребёнка
18.11.1873 ст.

Дочь: Зуева Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Анна Филиппова

г.Кологрив Костромская губерния
ГАКО ф.56 оп.13 д.8 стр.59 об-60
Работа или профессия
1886 ст.
г.Кологрив Костромская губерния
причислен в Кологривские мещане
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Филиппова

Смерть
Неизвестно
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