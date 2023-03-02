Зуев Петр Осипович
Место рожденияд.Дъяково Архангельская волость Кологривский уезд Костромская губерния
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1846
Отец: Зуев Осип Демидович
Мать: Дарья Федорова
д.Дъяково Архангельская волость Кологривский уезд Костромская губерния
Военная служба
1871
г.Кологрив Кочтромская губерния
Пехотный полк 2-й роты
Рождение ребёнка
18.11.1873 ст.
Дочь: Зуева Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Анна Филиппова
г.Кологрив Костромская губерния
ГАКО ф.56 оп.13 д.8 стр.59 об-60
Работа или профессия
1886 ст.
г.Кологрив Костромская губерния
причислен в Кологривские мещане
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Филиппова
Смерть
Неизвестно