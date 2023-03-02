Дарья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1778 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Ревизские сказки ГАКО ф.200 оп.14 д.77 стр280
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Зуева Лукерья Осиповна

Отец ребёнка: Зуев Осип Демидович

д.Дъяково Архангельская волость Кологривский уезд Костромская губерния
Рождение ребёнка
1846

Сын: Зуев Петр Осипович

Отец ребёнка: Зуев Осип Демидович

д.Дъяково Архангельская волость Кологривский уезд Костромская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зуев Осип Демидович

Смерть
После 1858
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