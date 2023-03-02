Дарья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Ревизские сказки ГАКО ф.200 оп.14 д.77 стр280
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Зуева Лукерья Осиповна
Отец ребёнка: Зуев Осип Демидович
д.Дъяково Архангельская волость Кологривский уезд Костромская губерния
Рождение ребёнка
1846
Сын: Зуев Петр Осипович
Отец ребёнка: Зуев Осип Демидович
д.Дъяково Архангельская волость Кологривский уезд Костромская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зуев Осип Демидович
Смерть
После 1858