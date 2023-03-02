Зуева Екатерина Петровна
Место рожденияг.Кологрив Костромская губерния
Дата рождения18.11.1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
21.11.1873
г.Кологрив Кострамская губерния
восприемники: Кологривской команды Николай Васильев Труфакин и той же команды унтер офицерская жена Ксения Егорова Калыгина
Рождение
18.11.1873 ст.
Отец: Зуев Петр Осипович
Мать: Анна Филиппова
г.Кологрив Костромская губерния
ГАКО ф.56 оп.13 д.8 стр.59 об-60
Смерть
Неизвестно