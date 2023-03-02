Зуева Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗуева Екатерина Петровна

Зуева Екатерина Петровна

avatar

Место рождения

г.Кологрив Костромская губерния

Дата рождения

18.11.1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1846 г.р.

Мать

Около 1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Крещение
21.11.1873
г.Кологрив Кострамская губерния
восприемники: Кологривской команды Николай Васильев Труфакин и той же команды унтер офицерская жена Ксения Егорова Калыгина
Рождение
18.11.1873 ст.

Отец: Зуев Петр Осипович

Мать: Анна Филиппова

г.Кологрив Костромская губерния
ГАКО ф.56 оп.13 д.8 стр.59 об-60
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close