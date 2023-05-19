Латышева (Протопопова) Праскева Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латышева (Протопопова) Праскева Егоровна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Протопопов Егор Исаев

Мать: Протопопова Федосья Поликарпова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Латышев Козьма Леонов

Отец ребёнка: Латышев Леон

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Наталья Леонова

Отец ребёнка: Латышев Леон

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Латышев Максим Леонов

Отец ребёнка: Латышев Леон

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Латышев Леон

Работа или профессия
Неизвестно
купеческая жена
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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