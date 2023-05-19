Латышева (Протопопова) Праскева Егоровна
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Латышев Леон
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Наталья Леонова
Отец ребёнка: Латышев Леон
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Латышев Леон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Латышев Леон
Работа или профессия
Неизвестно
купеческая жена
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно