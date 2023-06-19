Протопопова Федосья Поликарпова
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1761
Рождение ребёнка
09.09.1762
Дочь: Марфа Егоровна
Отец ребёнка: Протопопов Егор Исаев
Рождение ребёнка
28.04.1766
Сын: Протопопов Федор Егорович
Отец ребёнка: Протопопов Егор Исаев
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Латышева Праскева Егоровна
Отец ребёнка: Протопопов Егор Исаев
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Протопопов Егор Исаев
Рождение ребёнка
1771
Сын: Протопопов Данила Егорович
Отец ребёнка: Протопопов Егор Исаев
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно