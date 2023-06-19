Протопопова Федосья Поликарпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Протопопова Федосья Поликарпова

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
31.01.1761

Муж: Протопопов Егор Исаев

Рождение ребёнка
09.09.1762

Дочь: Марфа Егоровна

Отец ребёнка: Протопопов Егор Исаев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
28.04.1766

Сын: Протопопов Федор Егорович

Отец ребёнка: Протопопов Егор Исаев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Латышева Праскева Егоровна

Отец ребёнка: Протопопов Егор Исаев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Протопопов Иван Егорович

Отец ребёнка: Протопопов Егор Исаев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Протопопов Данила Егорович

Отец ребёнка: Протопопов Егор Исаев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно