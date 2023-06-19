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Латышев Леон

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Латышев Козьма Леонов

Мать ребёнка: Латышева Праскева Егоровна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Наталья Леонова

Мать ребёнка: Латышева Праскева Егоровна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Латышев Максим Леонов

Мать ребёнка: Латышева Праскева Егоровна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Латышева Праскева Егоровна

Работа или профессия
Неизвестно
купец
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно