Латышев Леон
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Латышева Праскева Егоровна
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Наталья Леонова
Мать ребёнка: Латышева Праскева Егоровна
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Латышева Праскева Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно