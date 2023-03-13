Томаровъ Филиппъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: Томаровъ Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Сын: Томаровъ Василий
Мать ребёнка: Томарова Татьяна Иванова
Арзамасский уезд, село Никитино
Рождение ребёнка
1740
Сын: Томаровъ Иванъ
Мать ребёнка: Томарова Татьяна Иванова
Арзамасский уезд, село Никитино
Рождение ребёнка
1746
Сын: Томаровъ Андрей
Мать ребёнка: Томарова Татьяна Иванова
Арзамасский уезд, село Никитино
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Томарова Татьяна Иванова