Томаровъ Филиппъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томаровъ Филиппъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: Томаровъ Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: Томаровъ Василий

Мать ребёнка: Томарова Татьяна Иванова

Арзамасский уезд, село Никитино
Рождение ребёнка
1740

Сын: Томаровъ Иванъ

Мать ребёнка: Томарова Татьяна Иванова

Арзамасский уезд, село Никитино
Рождение ребёнка
1746

Сын: Томаровъ Андрей

Мать ребёнка: Томарова Татьяна Иванова

Арзамасский уезд, село Никитино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Томарова Татьяна Иванова

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