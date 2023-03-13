Томарова Татьяна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Сын: Томаровъ Василий
Отец ребёнка: Томаровъ Филиппъ
Арзамасский уезд, село Никитино
Рождение ребёнка
1740
Сын: Томаровъ Иванъ
Отец ребёнка: Томаровъ Филиппъ
Арзамасский уезд, село Никитино
Рождение ребёнка
1746
Сын: Томаровъ Андрей
Отец ребёнка: Томаровъ Филиппъ
Арзамасский уезд, село Никитино
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Томаровъ Филиппъ