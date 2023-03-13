Томарова Татьяна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томарова Татьяна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1703 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: Томаровъ Василий

Отец ребёнка: Томаровъ Филиппъ

Арзамасский уезд, село Никитино
Рождение ребёнка
1740

Сын: Томаровъ Иванъ

Отец ребёнка: Томаровъ Филиппъ

Арзамасский уезд, село Никитино
Рождение ребёнка
1746

Сын: Томаровъ Андрей

Отец ребёнка: Томаровъ Филиппъ

Арзамасский уезд, село Никитино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Томаровъ Филиппъ

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