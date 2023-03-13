Томаровъ Иванъ
Место рожденияАрзамасский уезд, село Никитино
Дата рождения1740
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Томаровъ Филиппъ
Мать: Томарова Татьяна Иванова
Арзамасский уезд, село Никитино
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Томарова Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1763
Сын: Томаровъ Ефимъ
Мать ребёнка: Томарова Дарья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Томарова Дарья Иванова