Томаровъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томаровъ Иванъ

Место рождения

Арзамасский уезд, село Никитино

Дата рождения

1740

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Томаровъ Филиппъ

Мать: Томарова Татьяна Иванова

Арзамасский уезд, село Никитино
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Томарова Дарья Иванова

Рождение ребёнка
1763

Сын: Томаровъ Ефимъ

Мать ребёнка: Томарова Дарья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Томарова Дарья Иванова

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