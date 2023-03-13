Томаровъ Андрей
Место рожденияАрзамасский уезд, село Никитино
Дата рождения1746
Дата смерти1784
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Томаровъ Филиппъ
Мать: Томарова Татьяна Иванова
Арзамасский уезд, село Никитино
Рождение ребёнка
1772
Сын: Томаровъ Кузьма
Мать ребёнка: Томарова Коротышова Авдотья Егорова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: Томарова Коротышова Авдотья Егорова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Томаровъ Миронъ
Мать ребёнка: Томарова Коротышова Авдотья Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1784
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан