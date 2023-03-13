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Томаровъ Андрей

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Место рождения

Арзамасский уезд, село Никитино

Дата рождения

1746

Дата смерти

1784

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Томаровъ Филиппъ

Мать: Томарова Татьяна Иванова

Арзамасский уезд, село Никитино
Рождение ребёнка
1772

Сын: Томаровъ Кузьма

Мать ребёнка: Томарова Коротышова Авдотья Егорова

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Томарова Коротышова Авдотья Егорова

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Томаровъ Миронъ

Мать ребёнка: Томарова Коротышова Авдотья Егорова

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Томарова Коротышова Авдотья Егорова

Смерть
1784
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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