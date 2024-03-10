Шедько Иосиф Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти10.09.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Шедько Ефим
Мать: Нет данных
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Шедько Анели
Рождение ребёнка
04.05.1906
Дочь: Кочановская София Иосифовна
Мать ребёнка: Шедько Анели
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Шедько Анели
Чересово, Лепельский район, Витебская область
Рождение ребёнка
05.09.1910
Дочь: Шестакова Мария Иосифовна
Мать ребёнка: Шедько Анели
Рождение ребёнка
01.04.1913
Мать ребёнка: Шедько Анели
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Сергеева Вера Иосифовна
Мать ребёнка: Шедько Анели
Смерть
10.09.1938