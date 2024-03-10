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Шедько Иосиф Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

10.09.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Шедько Ефим

Мать: Нет данных

Рождение ребёнка
1903

Сын: Шедько Антон Иосифович

Мать ребёнка: Шедько Анели

Рождение ребёнка
04.05.1906

Дочь: Кочановская София Иосифовна

Мать ребёнка: Шедько Анели

Рождение ребёнка
1908

Сын: Шедько Альфонс Иосифович

Мать ребёнка: Шедько Анели

Чересово, Лепельский район, Витебская область
Рождение ребёнка
05.09.1910

Дочь: Шестакова Мария Иосифовна

Мать ребёнка: Шедько Анели

Рождение ребёнка
01.04.1913

Сын: Шедько Иосиф Иосифович

Мать ребёнка: Шедько Анели

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Сергеева Вера Иосифовна

Мать ребёнка: Шедько Анели

Смерть
10.09.1938
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