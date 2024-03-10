Шедько Иосиф Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1913
Дата смерти04.04.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1913
Отец: Шедько Иосиф Ефимович
Мать: Шедько Анели
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шедько Валентина Иосифовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Верстина Дарья Сергеевна
Рождение ребёнка
24.04.1943
Сын: Шедько Вячеслав Иосифович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1945
Сын: Шедько Владимир Иосифович
Мать ребёнка: Верстина Дарья Сергеевна
Смерть
04.04.1994