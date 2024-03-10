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Шедько Иосиф Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1913

Дата смерти

04.04.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1913

Отец: Шедько Иосиф Ефимович

Мать: Шедько Анели

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шедько Валентина Иосифовна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верстина Дарья Сергеевна

Рождение ребёнка
24.04.1943

Сын: Шедько Вячеслав Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1945

Сын: Шедько Владимир Иосифович

Мать ребёнка: Верстина Дарья Сергеевна

Смерть
04.04.1994

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