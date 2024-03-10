Шедько Анели
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Шедько Иосиф Ефимович
Рождение ребёнка
04.05.1906
Дочь: Кочановская София Иосифовна
Отец ребёнка: Шедько Иосиф Ефимович
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Шедько Иосиф Ефимович
Чересово, Лепельский район, Витебская область
Рождение ребёнка
05.09.1910
Дочь: Шестакова Мария Иосифовна
Отец ребёнка: Шедько Иосиф Ефимович
Рождение ребёнка
01.04.1913
Отец ребёнка: Шедько Иосиф Ефимович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Сергеева Вера Иосифовна
Отец ребёнка: Шедько Иосиф Ефимович
Смерть
1917