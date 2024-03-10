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Шедько Анели

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1917

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Шедько Антон Иосифович

Отец ребёнка: Шедько Иосиф Ефимович

Рождение ребёнка
04.05.1906

Дочь: Кочановская София Иосифовна

Отец ребёнка: Шедько Иосиф Ефимович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Шедько Альфонс Иосифович

Отец ребёнка: Шедько Иосиф Ефимович

Чересово, Лепельский район, Витебская область
Рождение ребёнка
05.09.1910

Дочь: Шестакова Мария Иосифовна

Отец ребёнка: Шедько Иосиф Ефимович

Рождение ребёнка
01.04.1913

Сын: Шедько Иосиф Иосифович

Отец ребёнка: Шедько Иосиф Ефимович

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Сергеева Вера Иосифовна

Отец ребёнка: Шедько Иосиф Ефимович

Смерть
1917
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