Сазонов Константин
Место рожденияс.Грибоедовка.,Пензенская обл
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сазонов Степан
Мать: Сазонова Марина
с.Грибоедовка.,Пензенская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сазонов Николай
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Грибоедовка.,Пензенская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сазонов Александр
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Грибоедовка.,Пензенская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Грибоедовка.,Пензенская обл
Смерть
Неизвестно