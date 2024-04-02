Сазонов Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сазонов Константин

Место рождения

с.Грибоедовка.,Пензенская обл

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сазонов Степан

Мать: Сазонова Марина

с.Грибоедовка.,Пензенская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сазонов Николай

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Грибоедовка.,Пензенская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сазонов Александр

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Грибоедовка.,Пензенская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Грибоедовка.,Пензенская обл
Смерть
Неизвестно
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