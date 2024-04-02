Сазонов Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.11.1907
Дочь: Купцова Екатерина
Мать ребёнка: Сазонова Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сазонов Константин
Мать ребёнка: Сазонова Марина
с.Грибоедовка.,Пензенская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сазонова Иван
Мать ребёнка: Сазонова Марина
с.Грибоедовка.,Пензенская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Сазонова Марина
с.Грибоедовка.,Пензенская обл
Смерть
Неизвестно