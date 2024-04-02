Сазонова Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сазонова Марина

Место рождения

с.Грибоедовка.,Пензенская обл

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Грибоедовка.,Пензенская обл
Рождение ребёнка
21.11.1907

Дочь: Купцова Екатерина

Отец ребёнка: Сазонов Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сазонов Константин

Отец ребёнка: Сазонов Степан

с.Грибоедовка.,Пензенская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сазонова Иван

Отец ребёнка: Сазонов Степан

с.Грибоедовка.,Пензенская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Сазонов Степан

с.Грибоедовка.,Пензенская обл
Смерть
Неизвестно
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