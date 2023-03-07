Солодянкин Галактион Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодянкин Галактион Филиппов

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Место рождения

Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1748

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: Солодянкин Филипп Васильев

Мать: Солодянкина Анна Савельева

Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Солодянкин Яков Галактионов

Мать ребёнка: не указана

Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Солодянкин Родион Галактионов

Мать ребёнка: не указана

Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
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