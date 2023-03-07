Солодянкин Яков Галактионов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиПосле 1812
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: Солодянкин Галактион Филиппов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1799
Мать ребёнка: Солодянкина Евдокия Никитина
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Евдокия Яковлева
Мать ребёнка: Солодянкина Евдокия Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812