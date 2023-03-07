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Солодянкин Яков Галактионов

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Место рождения

Кобелевской

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Солодянкин Галактион Филиппов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Солодянкин Семен Яковлев

Мать ребёнка: Солодянкина Евдокия Никитина

Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Евдокия Яковлева

Мать ребёнка: Солодянкина Евдокия Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодянкина Евдокия Никитина

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812
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