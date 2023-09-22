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Худяков Василий Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Худяков Леонтий Васильевич

Мать: Худякова Анна Федотова

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Худякова Ефимий? Васильевна

Мать ребёнка: Худякова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1794

Сын: Худяков Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Худякова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1799

Сын: Худяков Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Худякова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1800

Сын: Худяков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Худякова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1806

Сын: Худяков Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Худякова Наталия Семёновна

Рождение ребёнка
1808

Сын: Худяков Гаврила Васильевич

Мать ребёнка: Худякова Наталия Семёновна

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Худякова Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Худякова Наталия Семёновна

Рождение ребёнка
1816

Сын: Худяков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Худякова Наталия Семёновна

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Худякова Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Худякова Наталия Семёновна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Худяков Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Худякова Наталия Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Худякова Пелагея Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Худякова Наталия Семёновна

Смерть
Неизвестно
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