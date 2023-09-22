Худяков Василий Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Худяков Леонтий Васильевич
Мать: Худякова Анна Федотова
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Худякова Ефимий? Васильевна
Мать ребёнка: Худякова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Худякова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1799
Сын: Худяков Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Худякова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Худякова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1806
Сын: Худяков Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Худякова Наталия Семёновна
Рождение ребёнка
1808
Сын: Худяков Гаврила Васильевич
Мать ребёнка: Худякова Наталия Семёновна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Худякова Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Худякова Наталия Семёновна
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Худякова Наталия Семёновна
Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Худякова Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Худякова Наталия Семёновна
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Худякова Наталия Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно