Худякова Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Худякова Ефимий? Васильевна
Отец ребёнка: Худяков Василий Леонтьевич
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Худяков Василий Леонтьевич
Рождение ребёнка
1799
Сын: Худяков Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Худяков Василий Леонтьевич
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Худяков Василий Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дмитров, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно