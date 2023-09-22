Худякова Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худякова Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Худякова Ефимий? Васильевна

Отец ребёнка: Худяков Василий Леонтьевич

Рождение ребёнка
1794

Сын: Худяков Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Худяков Василий Леонтьевич

Рождение ребёнка
1799

Сын: Худяков Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Худяков Василий Леонтьевич

Рождение ребёнка
1800

Сын: Худяков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Худяков Василий Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Худяков Василий Леонтьевич

Место жительства
Неизвестно
Дмитров, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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