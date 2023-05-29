Гущин Антон Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Гущин Петр Ефремович
Мать: Васильева Ксения
Рождение ребёнка
03.03.1890
Мать ребёнка: Каллиникова Матрена
Рождение ребёнка
04.03.1890
Мать ребёнка: Гущина Марина Прокопьевна
Рождение ребёнка
14.06.1895
Мать ребёнка: Гущина Марина Прокопьевна
Рождение ребёнка
?.01.1913
Мать ребёнка: Гущина Марина Прокопьевна
Фонд №203, опись №780, дело №4430, стр. 161 от колик
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каллиникова Матрена
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно