Гущин Антон Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гущин Антон Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Гущин Петр Ефремович

Мать: Васильева Ксения

Рождение ребёнка
03.03.1890

Сын: Гущин Николай Антонович

Мать ребёнка: Каллиникова Матрена

Рождение ребёнка
04.03.1890

Сын: Гущин Григорий Антонович

Мать ребёнка: Гущина Марина Прокопьевна

Рождение ребёнка
14.06.1895

Сын: Гущин Тимофей Антонович

Мать ребёнка: Гущина Марина Прокопьевна

Рождение ребёнка
?.01.1913

Сын: Гущин Василий Антонович

Мать ребёнка: Гущина Марина Прокопьевна

Фонд №203, опись №780, дело №4430, стр. 161 от колик
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каллиникова Матрена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гущина Марина Прокопьевна

Смерть
Неизвестно
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