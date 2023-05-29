Васильева Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1852
Отец ребёнка: Гущин Петр Ефремович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Гущина Марфа Петровна
Отец ребёнка: Гущин Петр Ефремович
Рождение ребёнка
1859
Сын: Гущин Антон Петрович
Отец ребёнка: Гущин Петр Ефремович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гущин Петр Ефремович
Смерть
Неизвестно