Васильева Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1852

Сын: Гущин Василий Петрович

Отец ребёнка: Гущин Петр Ефремович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Гущина Марфа Петровна

Отец ребёнка: Гущин Петр Ефремович

Рождение ребёнка
1859

Сын: Гущин Антон Петрович

Отец ребёнка: Гущин Петр Ефремович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гущин Петр Ефремович

Смерть
Неизвестно