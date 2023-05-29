Гущина Марина Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гущина Марина Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1890

Сын: Гущин Григорий Антонович

Отец ребёнка: Гущин Антон Петрович

Рождение ребёнка
14.06.1895

Сын: Гущин Тимофей Антонович

Отец ребёнка: Гущин Антон Петрович

Рождение ребёнка
?.01.1913

Сын: Гущин Василий Антонович

Отец ребёнка: Гущин Антон Петрович

Фонд №203, опись №780, дело №4430, стр. 161 от колик
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гущин Антон Петрович

Смерть
Неизвестно
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