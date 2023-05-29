Гущина Марина Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.03.1890
Отец ребёнка: Гущин Антон Петрович
Рождение ребёнка
14.06.1895
Отец ребёнка: Гущин Антон Петрович
Рождение ребёнка
?.01.1913
Отец ребёнка: Гущин Антон Петрович
Фонд №203, опись №780, дело №4430, стр. 161 от колик
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гущин Антон Петрович
Смерть
Неизвестно