Махонина (Надсон) Магдалина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махонина (Надсон) Магдалина Ивановна

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Место рождения

Россия, г. Боровичи

Дата рождения

22.10.1925

Дата смерти

04.11.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, г. Боровичи
Рождение ребёнка
21.01.1952

Сын: Махонин Владимир

Отец ребёнка: Махонин Алексей

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
17.12.1957

Муж: Махонин Алексей

Рождение ребёнка
07.10.1960

Дочь: Болманенкова Светлана

Отец ребёнка: Махонин Алексей

Москва, Россия
Смерть
04.11.2014
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Кузьминское кладбище (могила Надсонов по жене)
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