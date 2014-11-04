Махонина (Надсон) Магдалина Ивановна
Место рожденияРоссия, г. Боровичи
Дата рождения22.10.1925
Дата смерти04.11.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.01.1952
Сын: Махонин Владимир
Отец ребёнка: Махонин Алексей
Бракосочетание
17.12.1957
Муж: Махонин Алексей
Рождение ребёнка
07.10.1960
Дочь: Болманенкова Светлана
Отец ребёнка: Махонин Алексей
Москва, Россия
Смерть
04.11.2014
Похороны
Неизвестно
Кузьминское кладбище (могила Надсонов по жене)