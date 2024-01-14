Махонин Алексей
Место рождениядеревня Ларионовка, сейчас Липецкая область
Дата рождения1928
Дата смерти1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Махонин Михаил
Мать: Махонина Евдокия
деревня Ларионовка, сейчас Липецкая область
Рождение ребёнка
21.01.1952
Сын: Махонин Владимир
Мать ребёнка: Махонина Магдалина Ивановна
Бракосочетание
17.12.1957
Рождение ребёнка
07.10.1960
Дочь: Болманенкова Светлана
Мать ребёнка: Махонина Магдалина Ивановна
Москва, Россия
Смерть
1997
Похороны
Неизвестно
Кузьминское кладбище (могила Надсонов по жене)