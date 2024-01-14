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Махонин Алексей

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Место рождения

деревня Ларионовка, сейчас Липецкая область

Дата рождения

1928

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Махонин Михаил

Мать: Махонина Евдокия

деревня Ларионовка, сейчас Липецкая область
Рождение ребёнка
21.01.1952

Сын: Махонин Владимир

Мать ребёнка: Махонина Магдалина Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
17.12.1957

Жена: Махонина Магдалина Ивановна

Рождение ребёнка
07.10.1960

Дочь: Болманенкова Светлана

Мать ребёнка: Махонина Магдалина Ивановна

Москва, Россия
Смерть
1997
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Кузьминское кладбище (могила Надсонов по жене)
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