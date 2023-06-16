Шкирина Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Шкирин Андрей Акимович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Шкирина Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Шкирин Андрей Акимович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Шкирина Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Шкирин Андрей Акимович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Шкирина Анна Андреевна
Отец ребёнка: Шкирин Андрей Акимович
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Шкирин Андрей Акимович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Шкирина Федосья Андреевна
Отец ребёнка: Шкирин Андрей Акимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно