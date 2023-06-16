Шкирина Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкирина Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Шкирин Данила Андреевич

Отец ребёнка: Шкирин Андрей Акимович

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Шкирина Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Шкирин Андрей Акимович

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Шкирина Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Шкирин Андрей Акимович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Шкирина Анна Андреевна

Отец ребёнка: Шкирин Андрей Акимович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Шкирин Ефрем Андреевич

Отец ребёнка: Шкирин Андрей Акимович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Шкирина Федосья Андреевна

Отец ребёнка: Шкирин Андрей Акимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шкирин Андрей Акимович

Смерть
Неизвестно
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