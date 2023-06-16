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Шкирина Пелагея Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Пол

Женский

Отец

1797 г.р.

Мать

1799 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Шкирин Андрей Акимович

Мать: Шкирина Екатерина