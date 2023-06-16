Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Шкирина Пелагея Андреевна
Шкирина Пелагея Андреевна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1819
Пол
Женский
Отец
Шкирин Андрей Акимович
1797 г.р.
Мать
Шкирина Екатерина
1799 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СШ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец:
Шкирин Андрей Акимович
Мать:
Шкирина Екатерина
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь